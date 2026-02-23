Sono stati consegnati questa mattina alla ditta aggiudicatrice i lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa a norma del CCR di via Stazio da parte del Settore Ambiente del Comune di Andria. Andria, infatti, è tra i cinque comuni ammessi al finanziamento previsto dalla Regione Puglia con PR PUGLIA 2021-2027 ASSE II – Azione 2.10 – “Interventi per la gestione dei rifiuti urbani”, finalizzato alla riqualificazione del Centro Comunale di Raccolta di via Stazio.

«I lavori, per un valore di 380mila euro, avranno una durata di tre mesi – spiega l’Assessore alla Qualità della Vita Savino Losappio – e consentirà di avere un Centro Comunale di Raccolta moderno e conforme alle norme di legge. Saranno riqualificati anche gli spazi esterni antistanti l’ingresso con un nuovo parcheggio per gli utenti. Gli interventi si sono resi necessari e urgenti, a quasi vent’anni dalla sua ultimazione».

La relazione tecnica del progetto da realizzare, individuate le criticità dell’impianto, prevede in particolare questi interventi: realizzazione del nuovo impianto di trattamento delle acque meteoriche e sostituzione dell’impianto idrico antincendio; ripristino dello stato manutentivo del piazzale, con rifacimento della pavimentazione; allestimento stalli auto per utenti diversamente abili, con relativa segnaletica.

Al fine invece di migliorare la fruizione generale del CCR, è prevista la realizzazione ed installazione di apposita cartellonistica esplicativa riportante le informazioni relative al regolamento del Centro, oltre a cartelli puntuali da posizionarsi in prossimità dei dispositivi di conferimento dei rifiuti; sistemazione area parcheggio e area verde nella parte esterna prospiciente il CCR. Sono previsti anche interventi per dotare l’impianto di forniture specialistiche del centro, con un sistema di pesatura informatica e identificazione dell’utente.

Si ricorda che da circa tre mesi è attivo il nuovo centro comunale di raccolta rifiuti in via Canosa. E’ aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 18,30 ed è chiuso la domenica e i festivi. «Con il completamento dell’intervento in via Stazio – conclude l’Assessore Losappio – la città di Andria potrà beneficiare di due centri di raccolta comunali efficienti».