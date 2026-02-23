Illustrare ai cittadini di Andria le ragioni del sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Questo l’obiettivo della sezione cittadina di Fratelli d’Italia che ieri mattina ha allestito un gazebo informativo in viale Crispi, proprio per spiegare cosa c’è alla base di questo nuova tornata elettorale che coinvolgerà tutta l’Italia.

Un elemento essenziale da chiarire è che il referendum costituzionale non prevede quorum di partecipazione. Il risultato è valido indipendentemente dal numero di elettori che si recano alle urne: conta esclusivamente la maggioranza dei voti validamente espressi. Questo aspetto rende il voto particolarmente rilevante, perché ogni scelta contribuisce direttamente a determinare se la riforma costituzionale produrrà effetti o resterà priva di efficacia.

Il servizio di Aldo Losito.