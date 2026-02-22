Pubblichiamo il commento della deputata di Fratelli d’Italia, l’Onorevole Mariangela Matera, a margine del gazebo informativo tenuto questa mattina ad Andria per illustrare ai cittadini le ragioni del sì al referendum sulla giustizia:

«L’Italia ha bisogno di una magistratura più equa, più trasparente e fondata sul merito, non condizionata da logiche correntizie che negli anni hanno indebolito la fiducia nelle istituzioni. Questa mattina ad Andria siamo stati in tantissimi a sostenere la campagna per il Sì al Referendum sulla Giustizia, a conferma di quanto il tema sia centrale per cittadini. Si tratta di una riforma necessaria per garantire un sistema giudiziario più efficiente e imparziale e per rafforzare l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Anche a sinistra sanno che questo intervento è indispensabile per la nostra Nazione, ma negli ultimi tempi hanno cambiato posizione esclusivamente per contrastare il Governo Meloni, piuttosto che per reali ragioni di merito. Noi continueremo a sostenere con determinazione questa battaglia di responsabilità e di civiltà giuridica, nell’interesse dell’Italia e dei cittadini che chiedono una giustizia davvero giusta».