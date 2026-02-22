Dieci gli chef in Concorso, provenienti da Albania, Spagna, Marocco, Turchia, Romania, Palestina e Italia. Tutti i cuochi, selezionati da Slow Food Puglia, saranno affiancati da cuochi tutor del territorio con i quali lavoreranno insieme così da rendere ancora più stretti i legami e lo scambio.

Già nella giornata di venerdì 27, tutti i concorrenti, terminato il breafing mattutino con il presidente di giuria, Oscar Farinetti, ed il Direttore Tecnico, Pietro Zito, si distribuiranno in dieci ristoranti della città dove in serata contribuiranno ad un menù a quattro mani, frutto di confronto e di suggestive contaminazioni gastronomiche. Forti di una visione contemporanea, e nel segno dell’Olio Extravergine Pugliese, testimone di una mediterraneità profonda.

Quartier generale e palcoscenico principale dell’evento sarà Villa Carafa, un’antica masseria rivisitata nel segno dell’ospitalità più sana, nel cuore della Murgia andriese a pochi chilometri proprio da Castel del Monte.

Villa Carafa diventerà un vero e proprio “set” dove gli chef la mattina del sabato si cimenteranno ai fornelli e presenteranno gli elaborati ad una Giuria Tecnica di altissimo profilo. Giuria che sarà chiamata a valutare i piatti in gara in base ad alcuni parametri essenziali: gusto, originalità, presentazione, equilibrio generale. Dirimente sarà, ovviamente, la valorizzazione ed esaltazione dell’Olio Evo. Nel contempo una Giuria di Opinione, presieduta dalla Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, assegnerà in autonomia, altre due nomination: un Premio allo “Spirito Mediterraneo”, sostenuto dalla Todi Food, in memoria del suo fondatore Nicola di Bari; ed un Premio “Federico II”, promosso dalla Vinicola Rivera, partner storico del Concorso, in onore di un antesignano per eccellenza della Cucina salutistica e di qualità.

La proclamazione e la premiazione del vincitore individuato dalla Giuria Tecnica e dei due “eletti” dalla Giuria di opinione, avverrà sabato sera in Piazza Catuma a partire dalle ore 19. Seguirà un’autentica Festa Popolare con musica, cabaret, intrattenimento, degustazioni di prelibatezze locali ed un fornitissimo Oil Bar per avventori esperti e profani. Oltre ad un grande ledwall per chi non volesse proprio rinunciare ai momenti salienti della finale del Festival di Sanremo.

QOCO ’26, per i viaggiatori colti e smaliziati o più semplicemente curiosi, sarà un’occasione ghiotta ed un’esperienza inedita, che vedrà Andria e la Puglia dialogare a Tavola con Paesi diversi e culture gastronomiche lontane e profondamente differenti. L’atmosfera si rivelerà calda e coinvolgente. Probabilmente simile a quella che si respirava un tempo alla corte di Federico, lo Stupor Mundi, l’Imperatore gourmet che era anche un “salutista” assai attento al cibo, come testimoniano i suoi due famosi trattati di Cucina. In definitiva un felice connubio tra “locale” e “globale”, sempre seguendo il tema conduttore di “… Un filo d’Olio nel piatto”!

Ai dieci giovani chef in concorso – ha ricordato il vice sindaco, Cesare Troia, nella sua veste di vice presidente nazionale vicario di Anco (l’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio) – il compito di provare a riscrivere lo storytelling di un luogo, la bassa Murgia, in cui l’Ulivo ha una presenza antica ed austera e fa del paesaggio rurale un’autentica ed inestimabile opera d’arte. Con l’Oro Verde a rappresentare l’indiscusso gioiello di quella cucina. E a fare da solido traino ad un OleoTurismo che può davvero diventare la chiave di volta vincente di una rinnovata politica dell’ospitalità e dell’accoglienza per la nostra Comunità e per la Puglia più in generale.

Questa nuova edizione di Qoco – ha rimarcato la prima cittadina, Giovanna Bruno – farà di Andria e del suo vasto Territorio, un autentico Laboratorio del Gusto itinerante, un anello di congiunzione tra passato e futuro, attraverso un’inedita visione della Cucina Mediterranea. Con Piatti e Ricette in cui la memoria culinaria di ciascun Paese diviene, ai fornelli, seme creativo e singolare fermento. Lasciando cioè libero spazio alla ricerca personale, all’esplorazione, alla sperimentazione ed all’estro individuale. Ma nel contesto di Qoco le vicende di ciascun concorrente, gli stili e le esperienze si intrecciano, si contaminano e quasi si fondono, dando forma ad un linguaggio unico e universale e ad una Cucina che unisce ed accomuna. Che guarda avanti, che guarda al futuro.

Nel corso della Conferenza stampa di martedì 24 – cui interverranno la Sindaca Bruno, il vice sindaco Troia, il consigliere Slow Food Puglia, Paolo Lauriola ed i partners Sebastiano de Corato e Sandro Di Bari – saranno resi noti tutti i dettagli della manifestazione: i concorrenti in gara; la composizione della Giuria Tecnica e della Giuria di Opinione; i ristoranti gemellati ed i relativi abbinamenti; le ricette proposte per il Concorso; tutte le aziende olivicole partner dell’Evento; gli appuntamenti collaterali.