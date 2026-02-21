Si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo di Città ad Andria un incontro tra i commercianti di corso Cavour, Confcommercio e gli assessori Cesare Troia e Savino Losappio, alle Radici e all’Ambiente. Sul tavolo i lavori di riqualificazione di corso Cavour, previsti nel progetto Andria Respira che in prima battuta interesseranno solo un tratto del corso, quello attualmente chiuso al traffico veicolare.

Per la Confcommercio erano presenti Claudio Sinisi, presidente dell’associazione di categoria, Francesco Suriano, vice presidente e Francesco Sinisi, referente dei pubblici esercizi della Confcommercio Andria. I rappresentanti dell’amministrazione comunale, ciascuno per propria competenza, hanno illustrato nel dettaglio il progetto che sta per essere messo in cantiere, tempistiche e obiettivi da raggiungere.

“Abbiamo appreso qual è lo stato dell’arte della progettualità e nell’incontro abbiamo ottenuto l’istituzione di una commissione che sarà composta anche da rappresentanti della Confcommercio affinché ci sia un confronto costante e puntuale sull’intervento e sul cronoprogramma per conoscere passo passo l’attuazione dell’opera e per essere sempre aggiornati sull’andamento dei lavori. Non solo, la nostra richiesta nasce dall’esigenza di avere un luogo dove portare eventuali problemi che sorgeranno con le relative proposte e soluzioni, a questo tavolo si potrà, insieme all’amministrazione, mitigare i disagi che sicuramente non mancheranno ma almeno così sapremo di poter tempestivamente giungere a correttivi”, spiega Claudio Sinisi, presidente Confcommercio Andria.

I lavori dovrebbero durare due anni circa ed è previsto lo smantellamento degli attuali dehors. “Anche da questo punto di vista l’amministrazione ha garantito vicinanza alle attività coinvolte da tale intervento. Noi, dal canto nostro, vigileremo nell’interesse dei nostri associati al rispetto degli impegni presi”, conclude Sinisi.