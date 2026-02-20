Il Settore Mobilità e Viabilità del Comune di Andria rende noto che a far data dal 23 febbraio 2026 la città sarà interessata da importanti lavori a cura di ENEL, ITALGAS e AQP, lavori che comporteranno necessarie modifiche alla viabilità. Al fine di darne efficace comunicazione ai cittadini, si riportano di seguito i periodi, le zone interessate, la tipologia dei lavori e le modifiche alla viabilità conseguenti:

A) ITALGAS – LAVORI DI SCAVO per l’estensione della rete gas metano A PARTIRE DAL 23.02.2026. Con Ord. Dir. n. 47/2026 viene istituito:

• VIA GUICCIARDINI, tratto compreso tra Via Savonarola e Via Perugia, il divieto di fermata e sosta su ambo i lati con rimozione coatta e la chiusura al traffico veicolare dal 23.02.2026 AL 14.03.2026, dalle ore 07:00 alle 16:00;

• VIA MACHIAVELLI, tratto compreso tra Via Giolitti e Via Guicciardini, il divieto di fermata e sosta su ambo i lati con rimozione coatta e la chiusura al traffico veicolare dal 23.02.2026 al 14.03.2026, dalle ore 07:00 alle 16:00;

• VIA PELLEGRINO ROSSI, tratto compreso tra Via Guicciardini e Via Giolitti, il divieto di fermata e sosta su ambo i lati con rimozione coatta e la chiusura al traffico veicolare dal 23.02.2026 AL 14.03.2026, dalle ore 07:00 alle 16:00;

• VIA SAVONAROLA, tratto compreso tra Via Guicciardini e Via Palermo, il divieto di fermata e sosta su ambo i lati con rimozione coatta e la chiusura al traffico veicolare dal 11.03.2026 al 28.03.2026, dalle ore 07:00 alle 16:00;

• VIA PALERMO, tratto compreso tra Via Scialoia e Via Bari, il divieto di fermata e sosta su ambo i lati con rimozione coatta e la chiusura al traffico veicolare dal 23.03.2026 al 17.04.2026, dalle ore 07:00 alle 16:00.

***

B) ENEL – LAVORI per consentire l’esecuzione dei lavori di posa cavi interrati DAL 24.02 SINO AL 09.03.2026 . Con Ord. Dir. n. 43/2026 viene istituito dalle ore 07:00 alle ore 17:00

– il DIVIETO DI TRANSITO E IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA su Via LORENZO BONOMO, tratto compreso tra Via Principe Amedeo e Via Regina Margherita;

***

C) AQP – LAVORI di riparazione di un tronco idrico su PIAZZA TRIESTE E TRENTO INTERSEZIONE CON VIA XX SETTEMBRE E VIALE ROMA I GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2026. Con Ord. Dir. n. 46/2026 viene istituito:

• il DIVIETO DI FERMATA E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DALLE ORE 06:00 ALLE 16:00 SU:

 PIAZZA TRIESTE E TRENTO, dal civico 4 all’intersezione con Viale Roma;

 VIA XX SETTEMBRE, tratto compreso tra Via Oberdan e Piazza Trieste e Trento;

• LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DALLE ORE 08:30 ALLE 16:00 su Via XX SETTEMBRE, tratto compreso tra Via Oberdan e Piazza Trieste e Trento;

***

D) VIA CARLO TROIA – CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DALLE ORE 8:00 del giorno 28 febbraio 2026. Con Ord. Dir. n. 44/2026 viene istituito su Via Carlo Troia il giorno 28.02.2026:

– IL DIVIETO DI TRANSITO e IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA a tutti i veicoli dalle ore 08:00 a cessata esigenza, fatta eccezione per i mezzi autorizzati.