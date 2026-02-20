Il Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Flavia Anania, in conformità alle valutazioni espresse dalle Forze di Polizia, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Brindisi in occasione dell’incontro calcistico tra S.S.D. Fidelis Andria 2018 e Città di Fasano, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D, girone H, in programma domenica 22 febbraio alle ore 14:30 presso lo stadio comunale “degli Ulivi” di Andria.

Il provvedimento è stato adottato al fine di prevenire possibili turbative dell’ordine e della

sicurezza pubblica, scongiurare situazioni di rischio per l’incolumità dei cittadini e

assicurare il regolare svolgimento della manifestazione sportiva in condizioni di massima

sicurezza.