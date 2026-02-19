Le Città di Andria e Canosa di Puglia investono nella formazione e nell’aggiornamento professionale del personale di Polizia Locale con una giornata di studio di alto profilo tecnico-giuridico dal titolo “La Riforma Cartabia e le Tecniche Operative di Polizia Giudiziaria”. L’appuntamento è in programma venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 9:00 presso il Teatro Comunale “R. Lembo” (Via Piave, 13).

L’accoglienza dei partecipanti è prevista alle ore 8:30, con apertura dei lavori alle 9:00 e i saluti istituzionali del Sindaco Vito Malcangio, del Vice Sindaco e Assessore alla Polizia Locale Fedele Lovino, nonché dei Comandanti della Polizia Locale di Andria Francesco Capogna e di Canosa di Puglia Michele Cornacchia. Relatore della giornata sarà il Comandante della Polizia Locale di Monopoli, Saverio Petroni, professionista di comprovata esperienza, che guiderà un approfondimento concreto e operativo sulle principali novità introdotte dalla riforma del processo penale, con particolare attenzione ai riflessi sull’attività di Polizia Giudiziaria e ai reati del Codice della Strada, in special modo agli articoli 589-bis e 590-bis del Codice Penale.

«La Riforma Cartabia – sottolinea il Comandante Francesco Capogna– ha inciso profondamente sulle modalità operative della Polizia Giudiziaria, introducendo nuove scansioni procedurali, una diversa gestione dei tempi delle indagini e maggiori responsabilità nella fase degli atti urgenti. Per gli operatori di Polizia Locale diventa quindi essenziale padroneggiare con precisione gli adempimenti relativi alla notizia di reato, all’assunzione delle sommarie informazioni e alla corretta trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria, soprattutto nei procedimenti legati ai sinistri stradali con esiti gravi o mortali».