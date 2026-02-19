«Benefici di 5 miliardi di euro per imprese e famiglie: questo è quanto produrrà il Dl Bollette approvato dal CdM nel Dl Bollette. Un dato importante che evidenzia tutto il lavoro del Governo Meloni che da sempre ha posto l’attenzione verso le famiglie le imprese, volano di economia». Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente in Commissione finanze.

«Si arriva a tale risultato dopo tavoli di confronto come le categorie produttive e Confindustria plaude la bontà degli interventi posti in essere nel decreto. L’aumento dell’Irap al 2% sulle aziende che producono, forniscono energia, il taglio dei tempi di pagamento degli oneri di sistema che le aziende producono, così come l’abbattimento degli oneri di trasporto per le aziende che consumano gas per la produzione, sono tra le novità più significative. I benefici per le piccole e medie imprese andranno dai 9 mila euro l’anno per l’elettricità mente per le impresi più grandi si supereranno oltre 220 mila euro l’anno sul gas. Il provvedimento prevede anche sostegno alle famiglie più deboli con uno sconto sulla bolletta elettrica. Un altro risultato concreto che il Governo Meloni raggiunge mantenendo il patto ferreo che ha con gli italiani che vedono giorno dopo giorno la rinascita del Paese sotto ogni punto di vista».