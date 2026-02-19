Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dei consiglieri comunali di Forza Italia e Movimento Pugliese Luigi Del Giudice, Marcello Fisfola, Donatella Fracchiolla e Nino Marmo:

«E’ andata deserta, per mancanza di numero legale, la seduta di consiglio comunale prevista per la giornata a di ieri. Appena in 10 i componenti della maggioranza presenti, a nulla sono servite le telefonate dell’ultimo minuto che hanno visto arrivare alla spicciolata qualche altro consigliere quando oramai era troppo tardi.

All’ordine del giorno, non soltanto provvedimenti non discussi nella precedente seduta di consiglio, ma anche un ordine del giorno aggiuntivo concernente l’importante regolamento sulla definizione agevolata dei tributi locali.

Al rush finale, l’Amministrazione Bruno continua a non avere un andamento ordinato e consapevole delle responsabilità di governo di una città.

In eterna lotta con il presidente del consiglio – reo di aver ottenuto la candidatura alle regionali e di averle vinte pure (per il momento) – l’attuale sindaco è troppo concentrato nelle attività di retrobottega, a porre veti su chi non gli va a genio. Con il “vorrei ma non posso” sull’intergruppo, costituitosi anche grazie al suo comportamento equivoco e ad una gestione amministrativa alquanto discutibile.

In particolare, batte i piedi per ottenere, in suo sostegno alle prossime amministrative, il simbolo dei Cinquestelle nella sua coalizione, ma senza i fratelli Coratella; quello di Azione, ma senza Grumo (con qualche querela in corso) e l’ex capogruppo dimissionario del Pd, Di Lorenzo, tutti macchiati di non essersi genuflessi alla nuova “Leader Maxima” della sinistra (?) andriese. Li voglio, ma non li voglio. Questo è il problema!

Capitolo a parte poi è quello riguardante gli espulsi del partito democratico e chi ha fatto in tempo a dimettersi appena prima che arrivasse il provvedimento: una vera e propria baraonda! In questo scenario deprimente ci si avvia alla conclusione di un mandato amministrativo del quale tireremo presto le somme».