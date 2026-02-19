Dopo lo scorso “lunedì nero” di Ferrotramviaria, non va meglio nella mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio. Ancora ritardi, ancora treni soppressi. Questa volta interessata la tratta Terlizzi-Andria per un guasto alla fornitura elettrica Enel che alimenta l’impianto centrale di Ruvo. Disagi nelle stazioni di Ruvo, Corato e Andria Sud. Ecco la comunicazione ufficiale Ferrotramviaria:

«Ferrotramviaria S.p.A. informa che la temporanea interruzione della circolazione ferroviaria sulla tratta Terlizzi – Andria è conseguente a un guasto tecnico alla fornitura elettrica Enel che alimenta l’impianto ACC (Apparato Centrale Computerizzato) di Ruvo.

L’interruzione della fornitura elettrica ha provocato la disconnessione degli impianti di gestione e controllo della circolazione ferroviaria di Ruvo, Corato e Andria Sud, rendendo necessario il blocco temporaneo della circolazione ferroviaria sulla tratta interessata.

Ferrotramviaria ha prontamente attivato i servizi sostitutivi con autobus per garantire la continuità del servizio ai viaggiatori lungo il tratto interrotto. Seguiranno aggiornamenti attraverso i canali ufficiali».