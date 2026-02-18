In occasione della dodicesima edizione di «Libriamoci – Giornate di Letture nelle scuole», la Biblioteca Comunale «G. Ceci» insieme ai giovani volontari del Servizio Civile Universale collaborano all’iniziativa «Leggi con me…Sogniamo insieme», realizzata dall’istituto comprensivo «Oberdan – Pertini». L’appuntamento è fissato per giovedì 19 febbraio alle ore 16:30 presso l’auditorium del plesso Pertini, in piazza Trieste e Trento 6.

Le alunne e gli alunni dell’istituto comprensivo proporranno letture ad alta voce su temi come empatia, libertà e inclusione. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della Biblioteca «G. Ceci».

«Sul piano della promozione della lettura e della partecipazione attiva», ha spiegato l’assessora alla Bellezza Daniela Di Bari, «la Biblioteca Comunale ha formalizzato a gennaio scorso il Patto per la Lettura, coinvolgendo scuole, parrocchie ed enti del Terzo Settore. Uno strumento di concertazione culturale e sociale che mira a costruire, dal basso, progettualità condivise incentrate sulla lettura come leva di crescita individuale e collettiva».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma della promozione della lettura «Libriamoci», il tradizionale appuntamento che promuove la lettura nelle scuole italiane, quest’anno giunto alla dodicesima edizione.

«La nostra scuola», ha spiegato la dirigente scolastica Maria Teresa Natale, «con questa iniziativa vuole sottolineare il valore della lettura come momento che favorisce l’elevazione di sé e la prossimità all’altro in una dimensione “alta”, di miglioramento, di crescita, quasi di sogno. Il focus delle letture è sull’empatia e sulla valorizzazione della diversità, sulla libertà e sull’inclusione. Si può diventare migliori, sognare persino un mondo migliore, se ad unirci è la lettura, lettura condivisa, come appunto in questa circostanza».