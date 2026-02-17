Il diritto alla salute passa anche attraverso la solidarietà. Si è messa in moto anche quest’anno la macchina benefica targata Banco Farmaceutico, nell’ambito della 26esima edizione delle “Giornate di Raccolta del Farmaco”. Dal 10 al 16 febbraio, presso le farmacie aderenti, sono stati raccolti migliaia di medicinali da banco, da destinare alle persone in difficoltà.
Un’iniziativa che ha l’obiettivo di contrastare la povertà sanitaria, offrendo un aiuto concreto a tante famiglie, costrette a rinunciare alle cure per motivi economici. Coinvolge ogni anno circa 6mila farmacie in tutta Italia, con numeri in crescita anche nelle province di Bari e BAT.
Una volta raccolti, i medicinali verranno consegnati ad enti ed associazioni benefiche del territorio, che provvederanno a distribuirli a chi più ne ha bisogno. Un grande risultato con un piccolo gesto, ma spesso in grado di fare la differenza.