Oggi 16 febbraio, giornata problematica per i trasporti ad Andria. La denuncia del candidato sindaco del centrodestra, Sabino Napolitano: «Andria sempre più isolata nei collegamenti con il capoluogo e con l’aeroporto. La rete dei trasporti che fa leva soprattutto sulla ferrovia BariNord, continua a creare grossi disagi ai tanti pendolari e studenti, che da Andria raggiungono ogni giorno Bari e le località interne del Nordbarese. Una questione che stride con le parole rilasciate dal presidente di Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli, proprio una settimana fa in un incontro organizzato ad Andria. Il numero uno dell’azienda ferroviaria affermava di aver raggiunto il 90 per cento di puntualità dei treni, ed invece proprio oggi tra corse soppresse e mancanza di comunicazione si è raggiunto l’apice della disorganizzazione. E sono tante le lamentele raccolte da parte dei concittadini».

Sabino Napolitano invoca attenzione e interventi immediati per migliorare una situazione che sta diventando ingestibile. «Andria ha il più grande bacino d’urgenza della ferrovia Bari-Barletta, che non va disperso e va assolutamente tutelato. Invito l’amministrazione comunale e i consiglieri regionali del territorio ad affrontare concretamente questo problema, che sta creando numerosi disagi ai pendolari andriesi. La Regione Puglia non può restare indifferente davanti a questa problematica che si trascina da anni. Gli andriesi hanno dovuto sopportare già i tanti ritardi per i lavori di interramento e adesso devono fare i conti con una linea ferroviaria che porta solo disagi e mai miglioramenti».