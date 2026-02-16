La Caritas diocesana di Andria da tempo sta dedicando uno spazio di riflessione alla fascia di età over 65 con il progetto Accanto e ha avviato una ricerca su un campione di anziani nei comuni della nostra Diocesi (Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge). Da più parti giungono sollecitazioni perchè ci si possa fare carico di questa delicata e bella età della vita non solo dal punto di vista socio-sanitario ma anche in ambito pastorale e comunitario.

Di fronte all’allungamento delle aspettative di vita ci siamo posti la domanda “noi che comunità siamo? Che comunità vogliamo essere? Quale il futuro degli anziani in una sociatà come la nostra?”. Vogliamo provare a rispondere a questo interrogativo nel seminario organizzato per Sabato 28 febbraio 2026 presso l’Opera Diocesana “Giovanni Paolo II” in via Bottego, 36 e aperto a quanti (operatori dei diversi settori e non) potranno offrirci con competenza suggerimenti utili per ricercare e impostare risposte adeguate.

Al mattino sono previste due relazioni tenute dalla dott.ssa Martina Zagaria (ricercatrice INSEAD Parigi) e dal dott. Michele Cannone (geriatra e fisiatra presso RSA Andria). Si richiede la partecipazione all’intera giornata. Ci sarà la possibilità di fermarsi a pranzo (offerto dalla Caritas. I posti a disposizione per il pranzo sono 60) dando l’adesione entro sabato 21 corrente mese.

Sarà questa l’occasione per consegnare la ricerca effettuata durante l’estate scorsa e salutare come Caritas diocesana il nostro vicario don Mimmo.