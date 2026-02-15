Cinque minuti fatali per la Fidelis che allo stadio “Papa” di Cardito sciupa il vantaggio nella ripresa e si fa rimontare e sorpassare da un Nola che è il miglior attacco del campionato. Il gol di Marquez aveva illuso i tifosi andriesi dopo una prestazione di buon spessore sciupata però da due disattenzioni finali che Berardocco trasforma con il suo ottavo rigore di stagione ed Estrella sorpassa raccogliendo un assist involontario di Casiello.

Predica continuità Catalano per i suoi che deve fare a meno di Cipolletta e Giorgione per le lunghe rispettive squalifiche ma anche di Amoabeng e di un acciaccato Allegrini. Di conseguenza stessi dieci undicesimi di domenica scorsa con il solo Ronchi a guidare la difesa. Taurino e l’ex Fangwa alle spalle di Marquez. Dall’altro lato Giampà, invece, cambia diversi uomini nel suo 3-4-3 con Berardocco ed Izzillo assolutamente confermati al centro del centrocampo mentre in avanti al fianco di Estrella ci sono Galano e l’ex D’Angelo. Pronti via e la Fidelis ha l’occasione giusta per passare. Tsioungaris anticipa tutti sugli sviluppi di un calcio piazzato decisivo l’intervento di Montalti ma sulla ribattuta è Fangwa a mandare la palla sulla traversa. Dall’altro lato la replica con D’Angelo che da sinistra crossa verso l’accorrente Setola che calcia alto da ottima posizione.

Correnti, positivo soprattutto nella prima frazione, ci prova per due volte prima con un tiro sul fondo e poi con una conclusione bloccata da Montalti. Ancora Fidelis con Tagliarino che serve Taurino bravo a liberarsi al tiro anche in questo caso a lato. Poi sale in cattedra Fangwa che ci prova dalla distanza, attento Montalti. Ancora Fangwa per due volte primo tiro ribattuto dall’estremo difensore e poi calcia sul fondo. Il Nola nel finale ancora con D’Angelo e con un tiro cross da sinistra che Estrella non tocca per metterla in rete. Primo tempo divertente ma senza reti e ripresa che si apre con Lo Iacono al posto di Iannello nei padroni di casa che partono subito forte con l’occasione giusta per Galano su assist di Romano, palla alta di testa da posizione molto favorevole. E poi il momento che cambia le sorti del match: undici sul cronometro, Estrella avanza palla al piede e calcia dalla distanza, la sfera coglie la traversa e ricade secondo la terza arbitrale fuori dalla porta mentre secondo il Nola era gol. Sul contrattacco è Marquez a farsi deviare la conclusione in angolo. Dopo le proteste viene espulso Giampà il tecnico dei campani. Si ricomincia a giocare dopo un paio di minuti e sugli sviluppi del corner arriva l’incornata perfetta di Marquez che sfrutta al meglio la palla inattiva battuta da Casiello e sigla il suo ottavo gol stagionale, il secondo nel 2026 e nell’asfittica produzione offensiva andriese. Fangwa non ce la fa e Catalano mette in campo Allegrini per serrare le fila dei suoi ma il Nola si getta in avanti. Gatto, da pochissimo entrato in campo per la Fidelis, salva tutto sulla linea dopo un colpo di testa di Cipolla.

E sempre Gatto dall’altro lato prova a sfruttare un erroraccio di Gallo ma solo davanti a Montalti spara sul corpo del portiere. Poi è la volta di Perina a salvare tutto in due occasione prima su Galano e poi sul proseguo su D’Angelo. Ma nel finale sbaglia Tsioungaris che si fa rimontare da Galano e il difensore ospite atterra l’esterno d’attacco di casa per il penalty che Berardocco dal dischetto non sbaglia spiazzando Perina. Ottavo gol per il centrocampista di casa tutti su calcio di rigore. Ancora i padroni di casa con la sforbiciata di Estrella salvata ancora da Perina. Poi è Marcelli a cogliere il palo su azione insistita del Nola. Ed al primo minuto di recupero ancora la disattenzione della difesa Fidelis con Casiello che serve con un colpo di testa involontariamente al centro Estrella bravo a toccare a porta praticamente vuota in rete.

Vittoria preziosissima in chiave playoff per i campani che domenica prossima faranno visita all’Acerrana in un derby. Dall’altro lato la Fidelis, invece, dovrà ripartire in casa al “Degli Ulivi” nel derby pugliese con il Fasano con un occhio sempre ben attento alla parte di sotto della graduatoria.