San Valentino è la festa dell’amore, in questa occasione la Polizia Locale di Andria invita ad una profonda riflessione. L’amore vero si fonda sul rispetto reciproco, sulla comprensione e sulla parità e non ammette alcuna forma di violenza o sopraffazione. Purtroppo spesso, nelle relazioni sentimentali si consumano drammi silenziosi che nulla hanno a che fare con il sentimento.

Per questo motivo, in occasione della Festa degli Innamorati, la Polizia Locale rinnova con forza la campagna di sensibilizzazione contro ogni tipo di violenza relazionale. La violenza non ha sesso: è un fenomeno che può colpire chiunque all’interno di una coppia, indipendentemente dal fatto che l’aggressore sia uomo o donna. La paura, il controllo coercitivo e l’abuso fisico o psicologico sono dinamiche inaccettabili in qualsiasi contesto.

La prevenzione è l’arma più efficace. Riconoscere i segnali di un rapporto tossico è il primo passo per prevenire drammi più gravi. Non basta intervenire a reato consumato, è necessario agire d’anticipo con un’informazione capillare e un supporto concreto. L’obiettivo è scardinare pregiudizi e stereotipi per promuovere una cultura del rispetto, aiutando le vittime a spezzare le catene del silenzio e dell’isolamento.

Per dare seguito a questo impegno, si ricorda che presso il Comando della Polizia Locale di Andria è attivo un punto d’ascolto qualificato dedicato al “Codice Rosso”. Questo spazio rappresenta un porto sicuro per tutte le vittime di violenza domestica o relazionale, dove personale specializzato è pronto ad accoglierle, proteggerle e guidarle, garantendo un intervento tempestivo e professionale nelle situazioni di emergenza e maltrattamento.