Si intitola “Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud” ed è il primo libro del notaio andriese Sabino Zinni pubblicato da ERF Edizioni. Un ritratto dell’uomo e del sacerdote sulle cui orme si cerca di proseguire ancora oggi, un racconto di un uomo che ha segnato l’esistenza e la coscienza di intere generazioni. Nasce da qui l’idea di Sabino Zinni di mettere per iscritto la storia e gli insegnamenti umani e spirituali di un Vescovo del sud, luogo che lo ha visto nascere, formarsi e agire in favore degli ultimi del mondo.

Un “pastore scomodo” che ha permeato la sfera civile, culturale e politica della società, un libro che vuol essere anche un commosso e sentito ringraziamento ad un uomo straordinario. «Don Tonino ha segnato in modo irreversibile la mia esistenza ed il mio tentare di essere cristiano – sottolinea l’autore – questo mio scritto è il mio modo di dirgli grazie ed è il tentativo di raccontare il mio don Tonino alle donne e uomini che avranno il desiderio, il modo, il tempo e soprattutto la benevolenza di leggere».

Il libro è disponibile presso la Libreria 2000 in via Bologna, 1 ad Andria e presso il Mondadori Bookstore di viale Crispi, 17.