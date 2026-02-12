La Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’Aquino” di Andria ospiterà venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 19 la presentazione del libro Awake. Il magnifico viaggio nella mente umana di un neurochirurgo che opera i suoi pazienti da svegli (Rizzoli), scritto dal neurochirurgo Christian Brogna insieme all’attrice e autrice Claudia Zanella, che sarà presente all’incontro.

L’evento, promosso da Il Circolo dei Lettori – Andria, dalla Biblioteca Diocesana, da I Presìdi del Libro rappresenta un’importante occasione di approfondimento e dialogo su uno dei temi più affascinanti e complessi della medicina contemporanea: la chirurgia cerebrale “awake”, eseguita con il paziente cosciente.

Nel libro, Christian Brogna – tra i massimi esperti italiani di neurochirurgia da svegli – accompagna il lettore all’interno della sala operatoria e, soprattutto, nel cuore pulsante della mente umana. Attraverso casi clinici, testimonianze e riflessioni personali, Awake racconta cosa accade quando scienza, coscienza e identità si incontrano. Claudia Zanella contribuisce alla narrazione con sensibilità e profondità, restituendo al lettore la dimensione più intima e umana dell’esperienza chirurgica.

Durante la serata, Claudia Zanella dialogherà con Angelica Vurchio, PhD in Storia della Scienza e Giuseppe Zagaria, medico anestesista. Il confronto offrirà al pubblico uno sguardo multidisciplinare tra neuroscienze, etica, medicina e cultura, aprendo una riflessione sul mistero del cervello, sull’identità personale e sul confine tra corpo e mente. L’incontro si terrà presso la Biblioteca Diocesana San Tommaso d’Aquino, in Largo Seminario 8 ad Andria. Un appuntamento imperdibile per lettori, appassionati di scienza, studenti, professionisti della sanità e per chiunque voglia esplorare uno dei territori più affascinanti della conoscenza umana.