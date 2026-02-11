Un nuovo polo sportivo multifunzionale collettivo è stato inaugurato ieri sera ad Andria nel quartiere periferico di Monticelli. Lo sport come strumento di integrazione, ma anche come preziosa attività per impiegare il tempo libero, non solo per I residenti ma anche per gli sportivi in genere.

Grazie ai fondi Pnrr pari a circa 1milione e mezzo di euro, su un’area di 3100 metri quadrati è stato realizzato un impianto sportivo outdoor con uno skate park, e campi di street basket, padel e pallavolo, oltre ad un blocco servizi con funzioni di deposito attrezzi e spogliatoi. L’intervento ha trasformato il lotto suddividendolo in quattro aree distinte posizionate su quote differenti, con una sorta di terrazzamento che si sviluppa su via Umbria, via Po e via Marche.

Ieri si sono accese le luci su un quartiere spesso dimenticato, ma adesso l’impegno è di mantenere in vita questo bene pubblico e di gestirlo al meglio, con una sfida che vede impegnata in prima linea l’amministrazione comunale.

Il servizio di Aldo Losito.