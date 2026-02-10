La domenica perfetta, quella che mancava da troppo tempo alla Fidelis: prima vittoria del 2026, primo successo della gestione Pasquale “Lillo” Catalano, il ritorno al gol di un attaccante, il primo centro in questo campionato di Leonardo Taurino, decisivo per l’1-0 dell’Andria al “Degli Ulivi” nello scontro-salvezza contro la Real Normanna.

“Ossigeno” puro per la classifica dell’Andria, dopo tre sconfitte consecutive e cinque incontri di fila senza successi. L’ha sbloccata Taurino all’alba della seconda frazione. Ha difeso il vantaggio a denti stretti, la Fidelis, nell’ultimo segmento di partita.

Sesto successo andriese in undici incontri casalinghi e biancazzurri da +1 a +4 sulla zona playout. Leggero sospiro di sollievo. Da migliorare c’è sempre il fatturato esterno: biancazzurri due sole volte vittoriosi in trasferta in questa stagione, tra l’altro contro le ultime della classifica: Acerrana e Pompei. Domenica, Fidelis al “Papa” di Cardito, a partire dalle ore 14.30, contro il Nola. È il momento di spingere sull’acceleratore, per mettere ulteriore distanza nei confronti della zona rossa della classifica.

Andria contro il Nola senza Cipolletta, ancora squalificato, e Giorgione, espulso domenica scorsa contro la Real Normanna. Andria contro il Nola, però, con un Taurino finalmente decisivo ed un ritrovato entusiasmo.