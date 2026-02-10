«La Giornata del Ricordo non è soltanto una data nel calendario civile della nostra nazione, ma una ferita della storia italiana che continua a parlarci, chiedendo verità, rispetto e memoria». Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, a margine della commemorazione del Giorno del Ricordo tenuta questa mattina ad Andria.

«Il 10 febbraio rendiamo omaggio alle migliaia di uomini, donne e bambini strappati alla vita e gettati nelle foibe, vittime di una violenza cieca e disumana, e ricordiamo il dolore di oltre trecentomila italiani costretti ad abbandonare le proprie case, le proprie terre e i propri affetti».

La deputata ha poi sottolineato come per troppo tempo queste storie siano rimaste sospese tra il dolore delle famiglie e il silenzio della storia. «Una nazione che dimentica una parte dei propri figli smarrisce una parte della propria anima. Ricordare significa assumersi la responsabilità della verità e insegnare alle nuove generazioni che l’odio, l’intolleranza e la violenza ideologica possono trasformarsi in tragedie indicibili».

La conclusione è un pensiero rivolto a chi ha custodito la memoria anche nei momenti più difficili. «Il nostro pensiero va alle vittime, agli esuli e alle famiglie che hanno custodito la memoria anche quando era più difficile farlo: a loro dobbiamo rispetto, riconoscenza e l’impegno a non dimenticare mai, perché solo un popolo che custodisce la propria memoria può costruire un futuro davvero libero e giusto».