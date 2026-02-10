Bisognerà aspettare ancora un anno per veder transitare i treni sul tratto interrato della ferrovia che attraversa Andria, con la rinnovata stazione di Andria Centro ed una nuova ad Andria Nord. Le conferme arrivano dal presidente di Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli, che ha risposto alle domande dei cittadini andriesi nell’incontro organizzato dall’associazione Urban Mobility.
Intanto, però, non mancano i disagi per i pendolari, costretti a prendere il treno dalla stazione periferica di Andria Sud, ma soprattutto costretti a sorbirsi ritardi e corse soppresse nei loro spostamenti quotidiani. Fa specie come nell’epoca dell’epoca dei treni super veloci, la tratta Andria-Bari venga percorsa in più di un’ora.
L’occasione è stata utile anche per lanciare alcune proposte, che possano andare incontro alle esigenze della numerosa utenza, che parte proprio dalla città federiciana. Disagi all’ordine del giorno, che la stessa Ferrotramviaria sta provvedendo a risolvere, per migliorare il servizio.
Aldo Losito