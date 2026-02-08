Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa firmata da Nicola Civita, consigliere comunale di Andria nel Gruppo Misto:

«Da tempo ormai porto avanti, non da solo, una battaglia per la realizzazione, ad Andria, di un ambulatorio per il trattamento dei malati di tumore. Non si pretende la realizzazione di enormi strutture costosissime, nè di sottrarre competenze all’Ospedale di Barletta che, anzi, mi auguro possa eccellere sempre di più in questo campo. Si tratta solo di buonsenso e di rendere la vita meno dura a chi ha avuto la sfortuna di ritrovarsi con questo terribile male. Non voglio riportare qui le vicissitudini che mi hanno raccontato alcuni di questi sfortunati cittadini, non intendo strumentalizzare il dolore altrui. Chiedo solo di utilizzare il buonsenso e di realizzare questo ambulatorio, qualche stanza, che sarà veramente utile purtroppo a tanti cittadini. Spazio che si sarebbe, magari, potuto reperire all’interno della Casa di Comunità o dell’Ospedale di Comunità, due strutture sanitarie che si sarebbero dovute già realizzare ad Andria, ma di cui ancora non si vede traccia, mentre i finanziamenti stanno sfumando.

Per questa battaglia confido nella sensibilità di un medico, del dott. Sabino Napolitano, candidato sindaco del centro destra alle prossime elezioni comunali di Andria, che sosterrò essendo io candidato per la Lega.

In premessa ho affermato che è una battaglia che non ho portato avanti da solo. In effetti è stata condivisa e lo è anche ora, con due consiglieri comunali di diversa estrazione politica. Molte dicerie mi sono giunte su questo, con ipotetici retroscena tutti frutto di grandi fantasie. La verità è che persone di buonsenso fanno insieme battaglie di buonsenso. I cittadini prima di tutto!».