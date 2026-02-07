Una mattinata diversa, fatta di magia, acrobazie e racconti di vita vissuta sotto il tendone. Nella giornata di ieri cancelli dell’I.C. “Rosmini-Alighieri” si sono aperti per degli ospiti d’eccezione: gli artisti del Circo Orfei, attualmente in città, hanno fatto visita agli alunni, trasformando per qualche ora le aule in un palcoscenico a cielo aperto. ​L’evento ha rappresentato il prestigioso traguardo finale della “Settimana dedicata all’Inclusione”, un percorso educativo intenso che ha visto l’intera comunità scolastica impegnata in riflessioni e attività sul tema dell’accoglienza.

​L’incontro non è stato casuale, ma il frutto di un invito speciale nato proprio tra i banchi di scuola. Dopo aver seguito con curiosità l’arrivo della carovana ad Andria, la comunità scolastica ha voluto approfondire cosa si nasconda dietro le quinte di un mondo così affascinante e faticoso. ​L’integrazione è stata totale e concreta: mentre i performer incantavano i più piccoli, i figli degli artisti del Circo Orfei hanno frequentato regolarmente le lezioni. Seduti agli stessi banchi dei ragazzi andriesi, hanno condiviso compiti, verifiche e momenti di ricreazione, dimostrando che la cultura e l’amicizia non hanno confini geografici o barriere sociali.

​Durante la visita, gli artisti hanno condiviso non solo i loro “numeri” più spettacolari, ma soprattutto il valore del sacrificio e della disciplina. Gli alunni hanno scoperto che dietro ogni acrobazia ci sono ore di allenamento e una tradizione millenaria difesa con orgoglio dalla famiglia Orfei.

​«Questa esperienza rappresenta la forma più pura di inclusione – spiegano i docenti- accogliere questi ragazzi nelle nostre classi, proprio a conclusione di una settimana così significativa, significa abbattere i pregiudizi e riconoscere nell’altro una ricchezza, imparando che la diversità è un valore aggiunto e non un limite».

Un ringraziamento speciale va al Dirigente Scolastico, il Prof. Michele Luca Palmitessa, che ha sottolineato l’importanza pedagogica dell’evento: «La nostra scuola si conferma un presidio di accoglienza e un laboratorio di umanità. Integrare i figli degli artisti del Circo Orfei non è stato solo un atto formale, ma l’occasione perfetta per chiudere la nostra settimana tematica. I nostri studenti hanno potuto toccare con mano cosa significhi essere cittadini del mondo. L’inclusione autentica passa attraverso la conoscenza diretta: oggi la ‘Rosmini-Alighieri’ ha abbattuto ogni barriera, trasformando la diversità in un linguaggio universale di crescita».