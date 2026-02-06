Riceviamo e pubblichiamo una lettera di augurio per il Consiglio regionale a firma della Delegazione regionale e le Presidenze diocesane di Azione Cattolica Puglia.

«Come cittadini, cristiani e soci dell’Azione Cattolica di Puglia, desideriamo rivolgere a tutti voi un sincero augurio di buon lavoro per il servizio che siete chiamati a svolgere alla guida della nostra Regione, a seguito della recente nomina della Presidenza, della Giunta e del Consiglio regionale.

Facendo seguito alla lettera-appello che vi abbiamo indirizzato in prossimità della tornata elettorale, rinnoviamo la nostra fiducia nelle istituzioni democratiche e l’auspicio che l’impegno politico e amministrativo possa essere orientato, con responsabilità e lungimiranza, alla costruzione del bene comune che abbiamo a cuore, che è lo stesso per tutti, quello della nostra terra della quale dobbiamo tutti impegnarci a leggere i segni dei tempi ponendo al centro la dignità della persona, la giustizia sociale e la cura delle relazioni, affrontando con coraggio e visione le principali sfide che attraversano la vita delle comunità pugliesi.

Su queste questioni, che incidono profondamente sulla quotidianità delle persone e sul futuro della Regione, intendiamo continuare a offrire attenzione, partecipazione e collaborazione.

In questo tempo complesso e particolarmente delicato, anche l’Azione Cattolica di Puglia è impegnata in un percorso di discernimento e formazione civica. Nel triennio associativo in corso, la Delegazione regionale e il Comitato dei Presidenti diocesani stanno promuovendo un cammino dei Consigli regionali articolato in incontri “diffusi” sul nostro territorio, pensati come spazi di ascolto e approfondimento, confronto e corresponsabilità.

Questo itinerario, orientato dalla bussola del Progetto “Parole di Giustizia e di Speranza” – promosso dall’Azione Cattolica Italiana e dall’Istituto Vittorio Bachelet, in collaborazione con il MEIC e il MIEAC – ci ha già visto riflettere su temi fondamentali quali “Democrazia”, “Persona, Diritti, Libertà e Pace”, “Lavoro e Sviluppo”, ”Ambiente e Paesaggio” e prossimamente “Famiglia”, con l’obiettivo di favorire una più diffusa cultura politica e un impegno civico consapevole e attivo, ispirato ai valori della Costituzione e del Vangelo.

Con questo spirito, vi assicuriamo la nostra disponibilità al dialogo, nella convinzione che solo attraverso l’ascolto reciproco e la partecipazione responsabile sia possibile costruire una Puglia più giusta, solidale e sempre attenta ai più fragili, per il bene di tutti.

Che il vostro sia un mandato fecondo, vissuto davvero come autentici “maestri di dedizione al bene comune”. Con rinnovate stima, fiducia e speranza».