Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa firmata dal Presidente della Provincia BAT Lodispoto in merito al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale:

«Un intervento che definirei storico: è la prima volta che la Provincia di Barletta-Andria-Trani stanzia quasi un milione di euro per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Un maxi intervento di manutenzione di tutto il patrimonio viario provinciale che concorrerà in maniera decisiva al potenziamento della sicurezza stradale. È stata appena firmata la determina dirigenziale per l’aggiudicazione e affidamento dei lavori, che inizieranno già la prossima settimana e dovranno concludersi per contratto entro 180 giorni. Si tratta di un risultato frutto dello sforzo che la Provincia ha fatto per reperire risorse ingentissime: l’importo complessivo è di 994 mila euro. Adesso, vigileremo con la massima attenzione affinché sia rispettato il cronoprogramma e tutto proceda per il meglio».