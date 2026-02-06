In vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, le Misericordie d’Italia hanno attivato l’area emergenza nazionale e, di conseguenza, anche tutti i territori. La Puglia è protagonista, infatti, come Event Manager c’è il volontario giallociano governatore della Misericordia di Canosa Domenico Lamanna, già coordinatore regionale Puglia di Area Emergenza, a supporto delle attività logistiche e operative dei volontari impegnati a Bormio e Livigno.

In queste settimane, inoltre, hanno già cominciato ad avvicendarsi le partenze di autisti-soccorritori e soccorritori diretti ai campi gara di Livigno, provenienti da Andria, Canosa, Monopoli e San Giovanni Rotondo.

Un grande lavoro di squadra al servizio di un evento internazionale.