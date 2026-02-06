La progettazione artistica dell’ampliamento della Chiesa del Sacro Cuore, completato nel 2025 da Progetto Arte Poli, ha ricevuto il Devotio Awards 2026 nella categoria Arte&Artigianato, nell’ambito di Devotio presso BolognaFiere.

Il progetto è stato premiato per l’equilibrio tra rispetto della tradizione e innovazione tecnica, con particolare attenzione all’integrazione tra recupero degli elementi originali e nuove realizzazioni, oltre alla scelta di materiali e finiture coerenti con l’identità del luogo.