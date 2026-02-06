Questa mattina l’Istituto “Giuseppe Colasanto” di Andria ha aperto le proprie porte ad Arturo Mariani, mental coach e fondatore e capitano della Asd Roma Calcio Amputati. Arturo, nato nel 1993 con una gamba sola, ha incontrato gli studenti e il personale scolastico per raccontare loro la sua straordinaria storia di vita. All’incontro ha preso parte anche il Responsabile del Settore Giovanile della Fidelis Andria, Sabino Campanile, il quale ha affermato di essere stato lì “non solo come dirigente sportivo o rappresentante di una società calcistica, bensì come adulto che lavora ogni giorno con i giovani”.

Ed infine, il direttore generale della Fidelis Young ha evidenziato l’importanza di ascoltare storie come quella di Arturo Mariani, perché “non parlano di miracoli, ma di scelte quotidiane. La vera sfida è non smettere mai di credere in sé stessi”, ha concluso Campanile. Il vissuto di Arturo Mariani, speaker/ coach motivazionale e anche autore di 6 libri, è fonte di ispirazione per moltissime persone.