«Il decreto sicurezza approvato dal Governo Meloni rappresenta una risposta concreta e necessaria alla crescente domanda di legalità e tutela dei cittadini. Con questo provvedimento si rafforzano in modo significativo gli strumenti di prevenzione e controllo, a partire dal potenziamento dei poteri delle forze dell’ordine, dall’introduzione di misure preventive nei confronti dei soggetti pericolosi e da una stretta decisa sull’uso e sulla diffusione di armi improprie, come coltelli e oggetti atti ad offendere». Così il deputato andriese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera.

«Il decreto interviene in maniera chiara anche sulla sicurezza urbana, consentendo azioni più efficaci nelle aree a rischio. Queste norme trovano piena giustificazione in episodi come la violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi nel centro storico di Andria, dove un litigio è degenerato fino all’uso di coltelli e cocci di bottiglia, mettendo a serio rischio l’incolumità delle persone e generando forte allarme tra i residenti. Non si tratta di semplice cronaca, ma di un segnale evidente di una richiesta di sicurezza che arriva con forza dai territori.

Il centro storico di Andria, come molte realtà urbane del Paese, ha bisogno di maggiore controllo, di una presenza costante delle forze dell’ordine e di strumenti normativi che consentano di intervenire prima che il degrado sfoci in violenza. In questo senso il decreto sicurezza va nella direzione giusta, perché fornisce risposte concrete a cittadini, famiglie e commercianti che chiedono di poter vivere i propri quartieri senza paura. Per questo esprimo un plauso al Governo guidato da Giorgia Meloni per un provvedimento che mette al centro legalità, sicurezza e rispetto delle regole, restituendo dignità ai nostri centri urbani e riaffermando il ruolo dello Stato sul territorio».