Andria è l’unico comune della Provincia Bat e l’ottavo comune in Puglia ad aver ottenuto un finanziamento di 113mila euro per “Bici in comune”, il nuovo progetto di mobilità sostenibile e per il benessere fisico promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute e dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

I comuni ammessi a finanziamento, con i 12,6 milioni di euro stanziati dal Governo, hanno avanzato proposte per la promozione della mobilità ciclistica, con la bici vissuta come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a progetti per riqualificare o potenziare percorsi ciclabili, così come azioni per la promozione del cicloturismo, la valorizzazione del territorio e il coinvolgimento delle scuole.

Andria ha candidato il progetto “PEDALA FRA’… SPORT, CIBO E CULTURA”, presentato questa mattina al Food Policy Hub, che vede la collaborazione tra gli Assessorati allo sport, alla Mobilità ed all’Ambiente. Obiettivo del progetto è l’incentivazione della ‘‘mobilità ciclabile’’ e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile (per il collegamento scuola-casa, casa-impianto sportivo, casa-lavoro), nonché in favore di progetti, sempre legati all’uso della bicicletta, che abbiano ricadute positive in termini di valorizzazione del territorio, attraverso la promozione della cultura, dell’enogastronomia e delle eccellenze locali. Tre le linee di intervento:

→ LINEA DI ATTIVITA’ 1 – cultura della mobilità ciclabile

→ LINEA DI ATTIVITA’ 2 – sistemazione di piste ciclabili esistenti e di circuiti del cicloturismo

→ LINEA DI ATTIVITA’ 3 – percorsi culturali per stili di vita sostenibili e salutari incrociando arte, sport, bellezza dei luoghi ed enogastronomia.

«Bici in Comune è un progetto molto importante – spiega Luca Balasco, coordinatore regionale di Sport e Salute – su cui punta tantissimo Sport e Salute, la società pubblica dello Stato che si occupa dello sviluppo dello sport e dei corretti stili di vita, attraverso cui si vuole dare impulso e slancio alla mobilità ciclistica sul territorio. Il comune di Andria è stato bravo ad intercettare questo finanziamento, unico della provincia BAT».

«Ringrazio tutti coloro che si fanno portatori e testimoni di questa mentalità sempre più europea – ha affermato il Sindaco Giovanna Bruno – Perché se una Città respira di più, siamo noi per primi che l’abitiamo a trarne benefici». «Il progetto Bici in Comune rappresenta per la nostra amministrazione non solo un intervento sulla mobilità sostenibile, ma una vera e propria strategia di rigenerazione urbana e sociale – dichiara l’Assessore Daniela Di Bari – Promuovere l’uso della bicicletta e la percorrenza pedonale significa ridurre il traffico veicolare e migliorare la qualità dell’aria, ma anche ricucire il tessuto relazionale della città, restituendo centralità all’incontro, alla prossimità e alla condivisione degli spazi pubblici».

«Andria sceglie di investire concretamente sulla qualità della vita – aggiunge l’Assessore Colasuonno – Non stiamo parlando solo di mobilità, ma di un cambio di visione: promuovere l’uso della bicicletta significa migliorare la salute dei cittadini e, allo stesso tempo, rendere la nostra città più accogliente per il cicloturismo. Grazie a questo bando, sosteniamo chi sceglie mezzi ecologici e valorizziamo i nostri percorsi, integrando sport e ambiente».

«Un’altra iniziativa che attesta in maniera inequivocabile l’attenzione dell’amministrazione verso la mobilità sostenibile – conclude l’Assessore Losappio – Una continua attività di sensibilizzazione appare necessaria per convincere i cittadini a cambiare la pessima abitudine di utilizzare le auto per qualsiasi spostamento. Abbiamo l’obiettivo di abbattere le emissioni di CO2 nei prossimi anni, cosi come ci impone l’agenda 2030».

Il progetto partirà a marzo. In allegato le attività del CLUSTER 3 descritte nei dettagli.