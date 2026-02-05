Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa firmata da Pasquale Colasuonno, Assessore alla Sicurezza di Andria, in merito agli interventi della Polizia Locale nella giornata del 4 febbraio:

«Esprimo la più sentita gratitudine e ammirazione agli operatori della Polizia Locale che, con impegno e dedizione, hanno lavorato incessantemente per garantire la sicurezza dei cittadini durante l’allerta meteo arancione di oggi. Gli interventi rapidi e professionali della Polizia Locale hanno permesso di mitigare i disagi e di garantire l’incolumità pubblica, nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

Un ringraziamento particolare va agli operatori tutti che hanno lavorato instancabilmente per ripristinare la viabilità, rimuovere alberi e strutture pericolanti, e garantire la sicurezza dei cittadini. La mia gratitudine va anche ai cittadini che hanno collaborato con le autorità, seguendo le indicazioni e le raccomandazioni per la sicurezza».