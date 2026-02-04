Prime conseguenze del forte vento che in queste ore si sta abbattendo sulla Puglia. Ad Andria, questa mattina, una parte del telone di rivestimento del cantiere di palazzo Ducale è stato strappato via dalle raffiche annunciate dalla protezione civile pugliese con l’allerta gialla. La segnalazione arriva da Antonio Di Gregorio, segretario cittadino NPSI Andria. “Oggi abbiamo assistito a un miracolo – scrive Di Gregorio sui social -. Una bambina e il suo papà hanno evitato per un soffio una grande striscione pubblicitario (banner in TNT) affisso su tutta la facciata del Palazzo Ducale. Un fatto gravissimo, totalmente prevedibile. Dove sono i controlli? Dov’è la manutenzione? Chi si assume la responsabilità?”.