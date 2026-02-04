Una commedia in cinque atti, in italiano e in dialetto andriese, con protagonista la.. “Besciamella”. Si tratta della nuova proposta di A.L.F.A. Teatro in programma ad Andria con due spettacoli in calendario: sabato 7 e domenica 8 febbraio con ingresso rispettivamente dalle ore 20:30 e 20. La rappresentazione si terrà presso il Teatrino “San Francesco” in via Arco Piciocco e ne ha parlato per noi Riccardo Casiero, tesoriere dell’associazione e attore protagonista dello spettacolo.

“3 Preti per una Besciamella – cinque quadri per cinque confessioni folli” ha come obbiettivo divertire e donare un paio d’ore di spensieratezza al pubblico. Con la regia di Savino Troia, la componente legata alla tradizione e al dialetto sarà affidata al personaggio della Perpetua, attorno alla quale ruoteranno tutti gli altri protagonisti dello spettacolo.

Per gli appuntamenti del fine settimana sarà possibile acquistare i biglietti presso la tabaccheria di via Don Lugi Sturzo, mentre per il futuro A.L.F.A. Teatro ha già programmato commedie il cui ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza.

