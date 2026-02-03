Nell’ambito delle iniziative di prevenzione e di educazione alla legalità promosse dalla scuola, si è svolto lo scorso 29 gennaio nell’auditorium dell’istituto comprensivo Verdi Cafaro di Andria un incontro dedicato al tema della sicurezza in rete, rivolto in modo particolare alle famiglie degli studenti.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti della polizia di stato, gli ispettori Madera e Persia, che hanno fornito ai genitori informazioni utili e aggiornate sui principali rischi legati all’uso di internet e dei social network da parte di bambini e ragazzi. Sono stati affrontati temi di grande attualità quali il cyberbullismo, l’adescamento online, la tutela dei dati personali e l’importanza di un dialogo costante tra genitori e figli sull’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali.

Significativo anche l’intervento dell’associazione antiracket di Andria, rappresentata da Domenico Bucci, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza della cultura della legalità, del rispetto delle regole e del ruolo fondamentale delle famiglie nel riconoscere e contrastare comportamenti illeciti, dentro e fuori la rete. L’associazione ha inoltre sottolineato il valore della prevenzione e della collaborazione con le istituzioni come strumenti essenziali di tutela per i minori.

Il dirigente scolastico Grazia Suriano e il presidente del consiglio di istituto, avvocato Rita De Maio, hanno evidenziato come la sicurezza in rete sia una responsabilità condivisa tra scuola e famiglia e hanno ribadito l’importanza di momenti di confronto e formazione con esperti del settore, al fine di accompagnare i più giovani in un percorso di crescita sereno e consapevole.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di informazione e riflessione, rafforzando l’alleanza educativa tra scuola, famiglie e istituzioni, nella comune finalità di garantire il benessere e la sicurezza degli studenti anche nel mondo digitale.