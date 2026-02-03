E ora, dopo la beffarda sconfitta di Gravina, la classifica è tutt’altro che rassicurante per la Fidelis. Mette i brividi e ha fatto scattare inevitabilmente dei campanelli d’allarme. L’Andria del post-“Vicino” ha solo un punto di vantaggio sulla zona playout.

I numeri sono inequivocabili: tre sconfitte consecutive, cinque gare di fila senza successi, una sola vittoria e sei punti nelle ultime dieci, una sola rete realizzata nelle ultime cinque, quella di Marquez, inutile tra l’altro per il punteggio finale, nel derby perso al “Degli Ulivi” contro il Martina. Il problema del gol, inutile nasconderlo, è quello principale da risolvere. Tante occasioni create a Gravina, nessuna sfruttata a dovere.

Cresce il malcontento dei tifosi per i risultati deludenti. Idem per l’operato del direttore sportivo Gianni Califano, da molti considerato il principale responsabile del momentaccio biancazzurro. Ieri, intanto, sono state inserite due pedine all’interno della pattuglia under: Nicolas Iurilli, attaccante, classe 2006, arriva in prestito dal Cerignola e nello scorso campionato di Serie D ha messo a segno due gol con la maglia del Manfredonia. Alessandro Rovere, laterale destro del 2007, ha giocato nel girone E con il Follonica Gavorrano. Domenica c’è Andria-Real Normanna al “Degli Ulivi”, a partire dalle ore 15.30. Gara fondamentale nell’economia della stagione per la Fidelis.

Il servizio completo su News24.City.