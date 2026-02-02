Nessuna sorpresa. Solo una normale quotidianità. Il parcheggio del Penny resta la pattumiera a cielo aperto degli incivili che consumano d’asporto dal McDonald’s vicino. Anche questa mattina, come tutti i giorni, e soprattutto dopo il weekend, la situazione resta evidente e sotto gli occhi di tutti. L’abbandono dei rifiuti è fuori controllo. Le possibili soluzioni sembrano lontane. A questo si aggiunga il pericolo che ogni giorno corrono i cittadini che raggiungono a piedi le attività commerciali nel tratto di strada appartenente alla provinciale Andria-Trani. C’è chi, per evitare i pericoli soprattutto la sera, percorre un tratto più interno, in un terreno privato situato tra il Penny Market e viale della Costituzione.

Anche qui gli incivili hanno più volte lasciato il segno. Il proprietario del terreno recentemente ha dovuto spendere dei soldi di tasca propria per la pulizia dai rifiuti lasciati all’ombra degli ulivi e nei canali di scolo.

Nelle scorse settimana comune di Andria e Provincia BAT, gli enti che si dividono la competenza tra via Trani e il tratto provinciale subito dopo il semaforo, hanno stabilito di realizzare un camminamento pedonale per mettere in sicurezza i fruitori delle attività commerciali presenti. Restano però i dubbi sui tempi e anche su come verrà realizzato quel camminamento, così come non è chiaro come si possa mettere fine a quello che ad oggi resta a tutti gli effetti una discarica a cielo aperto.