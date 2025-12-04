«Dopo una carriera esemplare e dedicata al lavoro per migliorare le finanze del nostro Comune, la dott.ssa Grazia Cialdella, stimata Dirigente dell’Ufficio Ragioneria, Personale e Società Partecipate, ha cessato il 30 novembre il proprio servizio raggiungendo il meritato traguardo della pensione. In qualità di Assessore al Bilancio desidero esprimere la più sincera gratitudine e il più profondo apprezzamento per l’impegno costante, la competenza e la professionalità che la Dott.ssa Ciladella ha profuso quotidianamente al servizio della comunità». E’ questo il messaggio di saluto che l’Assessore Pasquale Vilella ha voluto rivolgere alla Dirigente del Settore Finanziario al termine del suo servizio.

«Ritornata tra i Dirigenti del Comune di Andria con la Giunta Bruno, la dott.ssa Cialdella ha rappresentato per l’Ufficio Ragioneria e per il Comune non solo una guida, ma un vero e proprio pilastro operativo e strategico. Appena assunta ha avuto l’ingrato e difficile compito di rimodulare e far rispettare rigorosamente il Piano di Riequilibrio Finanziario che ha permesso, ad oggi, di passare da 90 milioni di euro di disavanzo a circa 18 milioni del 2025. Sotto la sua direzione, le finanze comunali hanno sempre mantenuto un rigoroso equilibrio, garantendo la trasparenza e la corretta gestione delle risorse pubbliche, elementi fondamentali per il benessere dei cittadini.

La dott.ssa Cialdella lascia ai suoi collaboratori in eredità un patrimonio di esperienza e un esempio di lealtà istituzionale. È stata un mentore per molti colleghi, trasmettendo non solo le competenze contabili, ma anche l’etica del servizio pubblico. La sua porta è sempre stata aperta, e la sua capacità di affrontare ogni sfida è sempre stata un punto di riferimento per l’intera macchina amministrativa. Nel momento in cui si conclude questa lunga e onorata carriera, la dott.ssa Cialdella può guardare con orgoglio al contributo che ha dato alla crescita e alla stabilità del Comune di Andria. Cara dott.ssa Cialdella non ci resta che augurarti un futuro ricco di gioia, serenità e salute, affinché possa dedicarti finalmente alle passioni e agli affetti a lungo rimandati».