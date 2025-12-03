Forte ondata di maltempo in arrivo sulla Puglia. Lo rende noto la Protezione Civile regionale, che ha diramato un avviso di allerta arancione per rischio idrogeologico, relativo a tutto il territorio regionale. Saranno interessate tutte le province, compresa la BAT e la zona del Nord Barese.

Secondo le previsioni meteo, nelle prossime ore sono previste intense precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati anche da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

L’allerta è valida dalla mezzanotte del 4 dicembre e per le successive 20 ore. La Protezione Civile regionale ha invitato tutti i sindaci pugliesi ad adottare tempestivamente «ogni

provvedimento utile a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, fornendo adeguata

informazione alla popolazione».