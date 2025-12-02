«Ad Andria la situazione nelle scuole ha ormai raggiunto livelli di assoluta gravità. Bambini costretti a vivere al freddo, impianti di riscaldamento inefficienti o del tutto assenti, informazioni confuse e tardive: uno scenario drammatico che mette in luce l’incompetenza della giunta Bruno e dell’assessore Loconte». Lo scrivono in una nota Liberali e Riformisti nPSI di Andria.

«Questa amministrazione ha trasformato l’emergenza in stile di governo. Chiacchiere, passerelle, slogan e dirette social servono solo a coprire mesi di ritardi e superficialità. I bambini, invece, pagano il prezzo del loro fallimento ogni giorno. Situazioni prevedibili, come il funzionamento degli impianti di riscaldamento, potevano essere gestite con largo anticipo, evitando questo vergognoso disagio. Zero responsabilità, zero risultati concreti, zero rispetto per i cittadini. La città non può più accettare che i bambini siano trattati come cavie. È ora che questa amministrazione smetta di nascondersi dietro slogan e proclami e intervenga immediatamente per garantire scuole calde, sicure e dignitose. A questo drammatico quadro delle scuole si aggiunge un’altra criticità: le strutture sportive comunali. Anche qui manca il riscaldamento e l’acqua calda per le docce, aggravando ulteriormente il disagio per gli utenti e gli atleti che frequentano impianti comunali. Una conferma, sostengono, che la politica dell’ordinaria incompetenza non riguarda solo le scuole ma tutta la gestione delle strutture pubbliche cittadine. Basta chiacchiere, basta passerelle, basta slogan. Ad Andria servono azioni concrete e immediate, perché i bambini, gli studenti e gli utenti delle strutture pubbliche non possono più aspettare. La politica dell’inefficienza deve finire».