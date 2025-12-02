Dopo due romanzi che hanno avviato la saga del commissario Sterlicchio, Sabino Napolitano ci sorprende con un social thriller, che richiama le atmosfere dei suoi esordi. “Quell’anonima busta gialla”, pubblicato da PAV Edizioni, è un romanzo che parte da una soffiata senza firma: al giornalista di cronaca nera Valerio Di Stefano viene recapitata una busta gialla che contiene una chiave insanguinata. Decide di consegnarla alla Polizia, ma questo episodio così anomalo e inquietante risveglia in lui l’istinto dell’investigatore, del giornalista abituato non solo a fare domande, ma anche a cercare le risposte. Per questo decide di assumersi il compito di cercare la firma in fondo alla storia. Intraprenderà un viaggio di esplorazione torbida, in cui Bari è il palcoscenico su cui si intrecciano gli abissi personali di donne e uomini che hanno perso la bussola morale e il controllo delle proprie vite. Sabino Napolitano sceglie di nuovo i toni cupi del suo romanzo d’esordio, ma in questo libro il protagonista, il giornalista Di Stefano, è un narratore che somiglia a quei cronisti sempre più soli, che si immergono nelle profondità dei fatti criminali al costo di gravi rischi personali, per raccontare ciò che si vorrebbe nascondere o si vorrebbe dimenticare. “Quell’anonima busta gialla” ha vinto il premio per il “Miglior protagonista maschile” al Giallo Festival 2025. Il libro è disponibile nelle librerie e in edizione digitale su tutti gli store online.