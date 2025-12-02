Pubblichiamo la nota stampa inerente la qualità della vita nella BAT dell’ex Sindaco di Andria, Vincenzo Caldarone:

«Prendo a prestito lo slogan di un consigliere regionale eletto, per chiarire che adesso è il momento. La graduatoria della qualità della vita, basata su centinaia di fattori, è molto chiara nel suo significato: la provincia di Barletta Andria Trani occupa gli ultimi posti delle classifiche di economia, che a lungo andare condizionano tutti gli altri parametri. Esempi:

– valore aggiunto per abitante à posto 106 (la ricchezza creata);

– persone con almeno il diploma à posto 107;

– retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti à posto 100;

– tasso di occupazione à posto 98;

– qualità della vita dei giovani à posto 99;

– spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli à posto 100.

Siamo tra i primi posti per il clima (che non ci toglie nessuno) e le pensioni. Se ci aggiungiamo i dati della CISL che ci vedono agli ultimi posti per retribuzioni e stabilità del lavoro, il quadro è completo.

Mentre tecnologia e investimenti si spostano continuamente, nella nostra terra siamo alle prese ancora con istituzioni frammentate e con problemi antichi. Invece che attrarre investimenti, ad esempio, la ZES per la economia rischia di trasformarsi in un ulteriore intralcio burocratico a causa della fragilità delle nostre istituzioni, è sensazione comune che nella economia del territorio non nasca niente di significativamente nuovo, a parte grandi valori individuali che sono costretti ad operare fuori. Per viaggiare anche verso Bari ci metti ore mentre la accessibilità è un fattore chiave per sviluppo e turismo, Per non parlare della totale mancanza di visione territoriale per industria, energia, sistema turistico.

Da qui ci si spiega il valore aggiunto basso, della bassa qualità di occupazione, e quindi della fragilità sociale diffusa e della emigrazione giovanile. Il mondo attuale non aspetta nessuno. La marginalità è un processo che cresce su sè stesso, non si ferma se non lo invertiamo. Non interessa adesso puntare il dito verso qualcuno. Resta decisiva la capacità di reazione, per attrarre investimenti, per dare valore alle nostre risorse, per togliere ostacoli locali , per una azione sul territorio e non sui singoli campanili. Si può fare e si deve fare.

Mi batto per la BAT ha adesso obbiettivi concreti e responsabilità da assumere. Non solo da uno o più eletti in regione, ma da istituzioni locali, imprese e valori individuali. Battersi da soli sarà eroico, ma il più delle volte non serve»