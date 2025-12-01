Da mercoledì 3 dicembre prossimo cambierà il senso di marcia su via XXIV Maggio e via V. Veneto. L’Assessorato alla mobilità è giunto a questa decisione all’esito di un incontro con i residenti della zona e con gli ordini professionali, svoltisi nelle settimane scorse.

«Dal prossimo 3 dicembre partiremo con una nuova viabilità sperimentale – fa sapere l’Assessore alla Sicurezza con delega alla Mobilità Pasquale Colasuonno – Dopo un attento studio fatto con i residenti di via Montesanto, V. Veneto, Piave e circostanti, con l’Ufficio Traffico e Mobilità e con gli ordini professionali si è deciso di sperimentare una nuova viabilità su via XXIV Maggio e via Veneto, con l’obiettivo di ridurre i disagi rappresentati da lunghi incolonnamenti di veicoli su tali vie. Abbiamo così disposto il SENSO UNICO di marcia ai veicoli su Via XXIV MAGGIO, da rotatoria via Milite Ignoto a Viale Istria e contestualmente istituito il SENSO UNICO di marcia ai veicoli su Via V. VENETO da Viale Istria a Via Montesanto.

Riteniamo – conclude l’Assessore – che questa soluzione, adottata e condivisa da cittadini e tecnici posa avere l’obiettivo di migliorare ed ottimizzare la circolazione stradale su queste strade, per ridurre l’elevato traffico dei veicoli che si verifica soprattutto nelle ore serali».

L’Ordinanza Dirigenziale n. 391 è stata pubblicata in Albo Pretorio.