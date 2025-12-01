Un appassionante viaggio alla scoperta del famoso “oro verde” di Puglia. È quello fatto ieri, domenica 30 novembre, da tantissimi curiosi e appassionati, in occasione di “Frantoi Aperti”, l’evento dedicato all’olio extravergine d’oliva, giunto alla 24esima edizione e in programma fino al 7 dicembre. Anche quest’anno, come da tradizione, le aziende olivicole e di produzione olearia aderenti alla manifestazione, hanno aperto le porte ai visitatori, per svelare i segreti di un prodotto simbolo di questo territorio. Un’iniziativa promossa dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte.

Ad accogliere i visitatori, molti dei quali arrivati anche in pullman, l’azienda agricola Cefalicchio, a Canosa di Puglia. Da qui è partito il Frantoi Aperti Tour, tra i profumi, i sapori e le tradizioni tipiche del periodo in cui avviene la raccolta delle olive. Tra le altre tappe, quella presso la Cooperativa Covan di Andria, dove i partecipanti hanno potuto vedere da vicino il processo di trasformazione del pregiato olio extravergine.

La manifestazione ha visto anche quest’anno la collaborazione dell’associazione ArtTurism, che organizza e promuove visite guidate alla scoperta del patrimonio olivicolo, oleario, gastronomico e culturale dei territori in cui è presente la Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte.