Lo scorso 28 novembre è stato chiuso agli utenti il centro di raccolta rifiuti comunale di via Stazio per dare spazio ai lavori di ristrutturazione e ammodernamento. A partire da oggi, primo dicembre, le attività di raccolta saranno effettuate presso il nuovo centro di raccolta

comunale di via Canosa nei pressi dell’autorimessa Europark.

Mercoledì 3 dicembre alle ore 9,30 il nuovo centro raccolta sarà presentato alla stampa.

Saranno illustrare le nuove modalità di conferimento che cambiano rispetto al centro di

raccolta precedente, con le indicazioni di giorni e orari. Questo centro rimarrà aperto anche dopo il completamento dei lavori all’Isola ecologica di via Stazio, che dureranno circa tre mesi.