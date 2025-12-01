La storia di un imperatore illuminato, visionario e per alcuni tratti controverso ma che ha avuto uno spazio importante nel suo racconto per la Città di Andria rimasta Fidelis. E da questo assunto che è nato il progetto Exploring Federico un viaggio multisensoriale che fa delle nuove tecnologie e dell’esperienza immersiva la sua idea di base.

Il progetto è promosso da Click Global Services con il patrocinio della Città di Andria ed è cofinanziato dalla misura Coesione Italia 21-27 Puglia proprio nell’ambito di un intervento su Turismo ed Osptalità. Tatto, vista, udito ma anche gusto ed olfatto. Tutti i sensi sono attivati nella mostra su Federico II ideata in un luogo da poco riqualificato come le scuderie di Palazzo Ducale.

Il luogo prescelto è stato proprio uno di quelli oggetto di un profondo restyling grazie ad una misura del PNRR. In realtà la parte delle scuderie era già stata riqualificata ma grazie al progetto Exploring Federico ora sarà anche fruibile attraverso altri ambienti riconsegnati già da tempo alla fruizione pubblica. La mostra punta ad esser un traino anche dopo il 6 gennaio per i attirare i tanti visitatori che quotidianamente affollano le sale di Castel del Monte in un legame ideale e sempre più pratico con la città di Andria.