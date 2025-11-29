Tutto pronto ad Andria per la XVII edizione di “Qoco – Un Filo d’Olio nel Piatto”, l’evento di alta cucina dedicato all’olio extravergine d’oliva che dal 1999 continua a valorizzare il territorio e i giovani cuochi della zona euromediterranea.

Due i momenti previsti per questa edizione: un’anteprima, presentata in conferenza stampa questa mattina presso il ristorante “Cucromia”, che proseguirà con una carrellata di eventi fino alla serata di domenica 30 novembre. E il concorso vero e proprio, calendarizzato per il 27 e 28 febbraio 2026.

Qoco rappresenta per la città federiciana anche l’occasione per creare nuove collaborazioni con realtà nazionali e internazionali che possano valorizzare non solo il patrimonio culinario, ma anche quello culturale e storico del territorio.

Tra le novità della XVII edizione una nuova giuria chiamata a valutare i piatti che saranno presentati in concorso. Altre sorprese saranno invece annunciate avvicinandosi all’appuntamento di febbraio. Intanto, nella presentazione odierna, un ospite d’eccezione, Oscar Farinetti, fondatore di “Eataly”.