Patologie oculari che incidono profondamente sulla qualità della vita, soprattutto nelle fasi più avanzate. Le più recenti innovazioni terapeutiche e chirurgiche per il trattamento di maculopatie e cataratte sono state al centro dell’incontro organizzato dal Rotary Club di Andria con il dottor Pasquale Attimonelli, Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa di Oculistica dei presidi di Bisceglie e Trani.

L’Unità Operativa di Oculistica dei presidi sanitari di Bisceglie e Trani collabora attivamente con l’Università e con le cliniche oculistiche di Bari e Chieti. È inoltre riconosciuta come centro di eccellenza regionale per il trattamento della maculopatia mediante terapia intravitreale, un approccio clinico che richiede alta specializzazione e costante aggiornamento scientifico.

Il Rotary Club di Andria, in linea con la propria missione, continua a promuovere la salute pubblica e a sostenere la divulgazione scientifica sul territorio, offrendo momenti di incontro e approfondimento su tematiche di grande rilevanza per tutta la comunità.

