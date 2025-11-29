Dalle ore 13 di venerdì 28 novembre le caldaie della scuola “Oberdan” di Andria hanno ripreso a funzionare, negli stessi istanti in cui i microfoni di Telesveva raccoglievano la protesta di alcune mamme all’esterno del plesso. A darne l’annuncio era stato l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Loconte, attraverso una nota in cui sottolineava la manutenzione straordinaria che ha portato alla sostituzione delle vecchie caldaie della scuola ”Oberdan” per una spesa di circa 60mila euro. L’impianto è comunque partito in ritardo rispetto al 15 novembre, data che in Puglia dava il via all’accensione del riscaldamento, lasciando così gli ambienti al freddo. Motivo che ha spinto alcune mamme ad esprimere il proprio dissenso. La dirigente scolastica, Maria Teresa Natale, che già nei mesi precedenti aveva segnalato il problema del riscaldamento – con largo anticipo – al comune di Andria che è competente in materia, ha sottolineato le tante interlocuzioni con l’ente.

L’impianto di riscaldamento ora dovrà andare a regime. Per l’inizio della prossima settimana gli ambienti del plesso di viale Roma avranno la temperatura giusta per accogliere alunni, docenti e personale scolastico.

Anche la scuola “Falcone” in questi giorni ha dovuto fare i conti con problemi al riscaldamento. La segnalazione è giunta alla nostra redazione subito dopo la pubblicazione del servizio sulla “Oberdan”. Anche qui l’assessore Loconte sui social si è affrettato nel comunicare che, a causa di una grave perdita d’acqua vicina alla centrale termina, è stata avviata la sostituzione quasi integrale della rete di distribuzione. La promessa è di concludere l’intervento entro l’8 dicembre. Ma le strutture di competenza comunale senza alcun riscaldamento restano ancora molte. E’ il caso dei polivalenti di via La Specchia e di via delle Querce, dove da tempo chi frequenta gli ambienti (atleti locali e ospiti) sono costretti a farsi le docce fredde.